Video
‘U turr dhe e kapi nga koka’! Flet qytetari ‘hero’ që shpëtoi 4-vjeçaren nga sulmi i qenit: E lidha me zinxhirë
Transmetuar më 07-04-2026, 14:17

Vlorë – Detaje të reja janë zbardhur nga ngjarja e rëndë e ndodhur në Lungomare, ku një 4-vjeçare u sulmua nga një qen i llojit pitbull, duke pësuar plagë në kokë.

Një punonjës i Bashkisë së Vlorës, i cili ndodhej pranë në momentin e incidentit, ka rrëfyer se ndërhyrja e tij e menjëhershme shmangu pasoja edhe më të rënda për të miturën.

Sipas dëshmisë së tij, qeni u turr papritur drejt fëmijës dhe e kapi në pjesën e kokës, ndërsa ai reagoi me shpejtësi duke e neutralizuar kafshën.

“Vajza ishte me nënën, gjyshen dhe gjyshin. Qeni po kalonte aty dhe u turr duke e kapur nga koka. Shkova menjëherë, e kapa dhe e lidha me zinxhir. Ka tre ditë që qarkullon rrugëve pa pronar. Vajzën e kafshoi në kokë… shpëtoi falë ndërhyrjes në kohë,” – u shpreh ai.

Sipas dëshmitarit, qeni lëvizte prej disa ditësh i lirë nëpër qytet, me një zinxhir të varur në qafë, çka ngre dyshime se mund të ketë qenë i braktisur.

E mitura u transportua me urgjencë në spitalin e Vlorës, ku po merr trajtim mjekësor, ndërsa autoritetet kanë nisur verifikimet për rrethanat e ngjarjes dhe për identifikimin e mundshëm të pronarit të kafshës.

