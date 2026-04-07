Ish-drejtoresha e IKMT-së, Dallëndyshe Bici në SPAK për rreth dy orë

Ish-drejtoresha e Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit (IKMT), Dallëndyshe Bici, u paraqit sot në Prokurorinë e Posaçme Antikorrupsion (SPAK), ku qëndroi rreth dy orë.
Bici hyri e vetme në ambiente dhe doli pas dy orësh. Ende nuk dihen arsyet e thirrjes së saj në SPAK.
Dallëndyshe Bici u shkarkua nga posti i kryeinspektores së IKMT-së në janar 2026, pas 18 muajsh në këtë detyrë, kur ishte emëruar në korrik 2024. Në vendin e saj u emërua Adriatik Kupi, i cili më parë ka mbajtur disa funksione, përfshirë drejtor të Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes.
