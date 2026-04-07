Të shtëna përpara konsullatës izraelite në Stamboll, një polic i plagosur

Një incident me armë zjarri është raportuar pranë konsullatës izraelite në lagjen Beşiktaş të Stambollit, duke shkaktuar alarm në zonë.
Sipas raportimeve fillestare, një efektiv policie ka mbetur i plagosur gjatë incidentit. Forcat e sigurisë kanë rrethuar menjëherë zonën, duke vendosur perimetër sigurie dhe kufizuar lëvizjet.
Ende nuk ka informacione të konfirmuara mbi autorët apo motivet e sulmit, ndërsa autoritetet turke pritet të japin detaje të mëtejshme.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd