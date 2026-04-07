‘Pamë gjëra që s’i ka parë kurrë asnjë njeri’! Artemis II përfundon misionin drejt Hënës
Transmetuar më 07-04-2026, 11:56

Astronautët e misionit Artemis II të NASA-s përmbyllën me sukses udhëtimin e tyre drejt Hënës, duke udhëtuar më larg nga Toka se çdo njeri tjetër dhe duke nisur tashmë kthimin në Tokë.

Anija kozmike Orion arriti një distancë maksimale mbi 400 mijë kilometra nga planeti ynë, duke tejkaluar rekordin e vendosur nga misioni Apollo 13 në vitin 1970.

Gjatë misionit, katër astronautët — Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch dhe kanadezi Jeremy Hansen — vëzhguan anën e largët të Hënës dhe dëshmuan një eklips diellor të dukshëm vetëm nga hapësira. Orion realizoi gjithashtu afrimin më të afërt me Hënën, duke kaluar vetëm 6.545 kilometra mbi sipërfaqe para se të fillonte trajektoren e kthimit.

Presidenti amerikan, Donald Trump, falënderoi ekuipazhin për suksesin dhe theksoi planet për eksplorime të mëtejshme, duke përfshirë udhëtimet drejt Marsit. Komandanti Reid Wiseman e përshkroi mesazhin si “shumë të veçantë” dhe tha:

“Ne pamë gjëra që asnjë njeri nuk i ka parë ndonjëherë, madje as ekuipazhi i Apollo-s. Ishte një eksperiencë mahnitëse.”

Ky mision shënon një hap historik në eksplorimin hënor dhe krijon bazën për udhëtime të ardhshme drejt Marsit.

