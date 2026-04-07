Malaj dhe Salla ftojnë përfaqësuesit e blegtorëve për takim në Ministrinë e Bujqësisë

Ministri i Financave, Petrit Malaj, dhe ministri i Bujqësisë, Andis Salla, kanë ftuar përfaqësuesit e protestuesve të sektorit të blegtorisë për një takim në ambientet e Ministrisë së Bujqësisë, me qëllim diskutimin e shqetësimeve të ngritura nga fermerët.
Përfaqësuesit e blegtorëve, të cilët po zhvillojnë protestë për rritjen e mbështetjes financiare dhe uljen e çmimeve të naftës, u pritën nga ministrat për të diskutuar mbi kërkesat dhe sfidat që lidhen me aktivitetin e tyre ekonomik.
Takimi zhvillohet në një moment tensioni mes fermerëve dhe institucioneve, ndërsa pritet të shihet nëse dialogu do të sjellë zgjidhje konkrete për sektorin e blegtorisë.
