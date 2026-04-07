Kërkoi zëvendësimin e masës së sigurisë, GJKKO rrëzon kërkesën e Beqajt

Gjykata e Posaçme ka refuzuar sot kërkesën e ish-ministrit Ilir Beqaj për zëvendësimin e masës së sigurisë.
Beqaj kishte ofruar garanci prej 20 mijë euro për të ndryshuar masën e sigurisë.
Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) e akuzon Beqajn për disa vepra penale, përfshirë korrupsion pasiv, shkelje të procedurave të tenderëve, falsifikim dokumentesh, mashtrim me pasoja dhe fshehje të pasurisë.
