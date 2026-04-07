Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Kërkoi zëvendësimin e masës së sigurisë, GJKKO rrëzon kërkesën e Beqajt
Transmetuar më 07-04-2026, 11:48

Gjykata e Posaçme ka refuzuar sot kërkesën e ish-ministrit Ilir Beqaj për zëvendësimin e masës së sigurisë.

Beqaj kishte ofruar garanci prej 20 mijë euro për të ndryshuar masën e sigurisë.

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) e akuzon Beqajn për disa vepra penale, përfshirë korrupsion pasiv, shkelje të procedurave të tenderëve, falsifikim dokumentesh, mashtrim me pasoja dhe fshehje të pasurisë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...