Vrasja në familjen shqiptare, burri pranon se i mori jetën gruas

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur më 5 prill 2026 në Soss, ku një 39-vjeçare nga Gjakova, Zoja Oroshi, nënë e katër fëmijëve, u gjet e vrarë në kopshtin e shtëpisë së saj, me plagë të shkaktuara nga thika dhe arma e zjarrit.
Autoritetet austriake njoftuan se autori është ish-bashkëshorti i saj, një 47-vjeçar me origjinë nga Kosova, i cili ka pranuar krimin dhe ndodhet aktualisht në paraburgim në Qendra Korrektuese Wiener Neustadt.
Hetimet e deritanishme tregojnë se konflikte të vazhdueshme familjare mes çiftit mund të kenë qenë motivi i ngjarjes. Sipas policisë, urdhri për paraburgim është kërkuar, ndërsa hetimi policor vazhdon për të sqaruar të gjitha rrethanat e vrasjes.
Autoritetet nënvizojnë se po shqyrtohen të gjitha aspektet e marrëdhënies së tyre dhe problemet familjare, si pjesë e hetimeve për motivin e krimit.
Flet dëshmitarja
Një banore e zonës, dëshmitare e zhvillimeve pas ngjarjes, ka rrëfyer për mediat austriake, momentet e para pas incidentit.
“Ishte një mbrëmje e zakonshme për mua dhe pashë se erdhën një numër të madh policësh. Më pas u mblodhën shumë fqinjë dhe kuptuam se ajo grua, nënë e katër fëmijëve, ishte vrarë pak metra më tej”, ka deklaruar fqinja.
E pyetur nëse e njihte çiftin, ajo shtoi se fëmijët e tyre luanin shpesh bashkë dhe se familja dukej e rregullt, çka e ka bërë ngjarjen edhe më tronditëse për komunitetin.
Banorja tha se rasti ka prekur rëndë gjithë zonën: “Jam e tronditur, nuk kam fjetur gjithë natën duke menduar se çfarë po kalojnë fëmijët tani. Kjo ngjarje prek secilin në lagjen ku jetojmë.”
