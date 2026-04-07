Nafta në Shqipëri me çmim rekord, Maqedonia e Veriut kontrollon çmimet me ulje akcizash dhe TVSH-je

Në Shqipëri, çmimi i naftës ka arritur një nivel rekord prej 224 lekë për litër, ndërsa situata në rajon shënon zhvillime të ndryshme.
Qeveria e Maqedonia e Veriut ka vendosur të ulë më tej akcizat e karburanteve, me katër denarë për litër naftë dhe dy denarë për benzina 95 dhe 98. Përveç kësaj, është arritur një marrëveshje me Rafineria OKTA, e cila deri në fund të prillit do të vazhdojë të aplikojë zbritjen që ofron për këto derivate.
Kryeministri Hristijan Mickoski sqaroi se, falë kombinimit të uljeve të akcizës dhe zbritjes nga OKTA, çmimi i dizelit do të mbetet praktikisht i njëjtë si më parë. Për benzinën pa plumb, masat e reja do ta mbajnë çmimin nën nivelin e periudhës së rregulluar të javës së kaluar.
Këto masa do të kenë ndikim të drejtpërdrejtë në buxhet. Mickoski deklaroi se Qeveria po shqyrton të gjitha opsionet, duke përfshirë mundësinë e zgjerimit të deficitit buxhetor dhe huamarrje shtesë, në varësi të zhvillimeve pas tensioneve ndërkombëtare pas sulmit të SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit.
“Po krijojmë skenarë dhe bazuar mbi ta do të veprojmë nëse ka nevojë për rritje të deficitit. Po shqyrtojmë burimet e mundshme të huamarrjes, qoftë tek bankat e huaja, bankat vendase, apo përmes marrëveshjeve shtet-shtet. Së shpejti do të kemi lajme pozitive për vlerësimin kreditor, që do të mundësojë fonde me kushte më të favorshme,” theksoi kryeministri.
Këto veprime synojnë të mbajnë nën kontroll çmimet e karburanteve dhe të reduktojnë ndikimin e krizave ndërkombëtare mbi ekonominë vendase.
