Drejtori i ri i Policisë takim me drejtuesit në Tiranë, fokus rritja e sigurisë dhe lufta kundër krimit

Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Drejtues Madhor Skënder Hita, ka zhvilluar takimin e parë me drejtuesit e Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë, shefat e komisariateve dhe drejtues të sektorëve në varësi.
Qëllimi i këtij takimi ishte marrja e masave konkrete për rritjen e parametrave të rendit dhe sigurisë, si për jetën ashtu edhe për pronën e qytetarëve në kryeqytet.
Gjatë fjalës së tij, Hita kërkoi më shumë angazhim, përkushtim dhe profesionalizëm nga strukturat policore, me fokus parandalimin dhe goditjen e fenomeneve kriminale si shpërndarja e lëndëve narkotike, kultivimi i kanabisit, armëmbajtja pa leje, krimet ekonomike, lojërat e fatit dhe aktivitetet e paligjshme të “call center”-ave.
Një tjetër prioritet i theksuar ishte lufta kundër trafiqeve dhe krimeve mjedisore, duke përfshirë lirimin e hapësirave publike, ndërtimet pa leje dhe ndotjen e mjedisit.
Rendi dhe siguria në tërësi, veçanërisht siguria në shkolla, siguria kibernetike dhe ajo rrugore, ishin ndër çështjet kryesore të trajtuara, ku Drejtori i Përgjithshëm kërkoi rritje të prezencës policore dhe përmirësim të kapaciteteve profesionale.
Hita vuri theksin edhe te ndjekja në kohë reale e shqetësimeve dhe denoncimeve të qytetarëve, duke nënvizuar se ligji dhe qytetari janë në qendër të punës së Policia e Shtetit.
Në përfundim, ai kërkoi nga drejtuesit të jenë më pranë punonjësve në terren, t’i mbështesin dhe motivojnë në përmbushjen e detyrave, duke theksuar se besimi i qytetarëve fitohet përmes punës së ndershme dhe sjelljes korrekte.
