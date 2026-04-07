Shpërthim gjigant në një cisternë te një urë në Kanalin e Panamasë. Video

Një shpërthim i fortë ka ndodhur në orët e para të së hënës në një cisternë karburanti pranë Kanali i Panamasë, duke shkaktuar panik dhe një reagim të menjëhershëm të autoriteteve.
Sipas raportimeve, të paktën dy persona kanë pësuar djegie të shkallës së dytë dhe po marrin trajtim mjekësor, ndërsa ekipet e emergjencës janë angazhuar në një operacion kërkimi për një person që dyshohet se mund të ketë mbetur i bllokuar.
Pas shpërthimit, një zjarr i madh përfshiu një objekt depozitimi nafte në zonën e Balboas, duke u përhapur me shpejtësi dhe duke shkaktuar dëme të konsiderueshme në Ura e Amerikave në Panama City.
Pamjet e shpërthimit, të kapura nga dëshmitarë në vendngjarje, tregojnë flakë të mëdha që ngrihen mbi rrugë, ndërsa drejtuesit e automjeteve që ndodheshin pranë janë larguar menjëherë për të shmangur rrezikun.
Si masë sigurie, autoritetet kanë mbyllur përkohësisht trafikun në urë, ndërsa vijojnë vlerësimet për dëmet dhe sigurinë strukturore. Hetimet janë në zhvillim për të zbardhur shkaqet e këtij incidenti të rëndë.
A fire has engulfed the Bridge of the Americas over the Panama Canal
A massive explosion occurred there. The cause was a fuel fire on a tanker passing nearby, which then triggered a domino effect.
One person has been killed, reportedly an oil company worker. Three others were… pic.twitter.com/CTgYsxVe9f
— NEXTA (@nexta_tv) April 7, 2026
