Mblidhet Grupi Parlamentar i PS, në fokus punimet e Kuvendit dhe takimet me qytetarët

Grupi Parlamentar i Partisë Socialiste është mbledhur këtë të martë, në një takim ku i pranishëm është edhe kryeministri Edi Rama.
Në fokus të diskutimeve janë angazhimi i deputetëve në punimet e Kuvendi i Shqipërisë, si edhe intensifikimi i takimeve me qytetarët.
Këto takime lidhen me organizimin e turit “Punët e Shqipërisë”, një nismë që synon prezantimin e arritjeve dhe komunikimin më të drejtpërdrejtë me qytetarët në të gjithë vendin.
Mbledhja vjen në një moment të rëndësishëm politik, ku mazhoranca po synon rritjen e angazhimit në terren dhe forcimin e marrëdhënies me elektoratin.
