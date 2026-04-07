Mblidhet Grupi Parlamentar i PS, në fokus punimet e Kuvendit dhe takimet me qytetarët
Transmetuar më 07-04-2026, 09:49

Grupi Parlamentar i Partisë Socialiste është mbledhur këtë të martë, në një takim ku i pranishëm është edhe kryeministri Edi Rama.

Në fokus të diskutimeve janë angazhimi i deputetëve në punimet e Kuvendi i Shqipërisë, si edhe intensifikimi i takimeve me qytetarët.

Këto takime lidhen me organizimin e turit “Punët e Shqipërisë”, një nismë që synon prezantimin e arritjeve dhe komunikimin më të drejtpërdrejtë me qytetarët në të gjithë vendin.

Mbledhja vjen në një moment të rëndësishëm politik, ku mazhoranca po synon rritjen e angazhimit në terren dhe forcimin e marrëdhënies me elektoratin.

