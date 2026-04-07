Asteroidi ‘potencialisht i rrezikshëm’ kalon pranë Tokës

Një asteroid i klasifikuar si “potencialisht i rrezikshëm” nga NASA pritet të kalojë sot pranë Tokës, duke tërhequr vëmendjen e komunitetit shkencor dhe publikut të gjerë.
Objekti hapësinor, i njohur si 2002 TB70, ka një diametër rreth 164 metra dhe do të afrohet në një distancë minimale prej rreth 5.2 milionë kilometrash nga planeti ynë.
Sipas kritereve të NASA-s, një asteroid konsiderohet potencialisht i rrezikshëm nëse ka diametër mbi 150 metra dhe kalon më afër se 7.5 milionë kilometra nga Toka – kushte që ky objekt i plotëson.
Megjithatë, ekspertët theksojnë se nuk ekziston asnjë rrezik për përplasje me Tokën. Kalimi i tij do të ndodhë në një distancë të sigurt, ndërsa ngjarja mbetet e rëndësishme për studimet shkencore dhe monitorimin e vazhdueshëm të objekteve pranë Tokës.
Vëzhgime të tilla ndihmojnë shkencëtarët të përmirësojnë parashikimet dhe të kuptojnë më mirë trajektoret e trupave qiellorë që kalojnë në afërsi të planetit tonë.
