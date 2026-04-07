Akrepi – Horoskopi javor nga Paolo Fox, 6 deri 12 prill 2026
Transmetuar më 07-04-2026, 09:23

Lexoni horoskopin javor të Paolo Fox për të zbuluar se çfarë kanë rezervuar yjet për ju: noa.al ju sjell pasqyrën e detajuar astrologjike për çdo shenjë, për javën nga 6 prilli deri më 12 prill për secilën shenjë të zodiakut. Gjithçka rreth dashurisë, punës, mirëqenies dhe fatit.

Akrepi

Dashuria:

Në dashuri nuk pranoni kompromise. Nëse një situatë nuk ju bind ose një person nuk ju jep sigurinë që kërkoni, preferoni të tërhiqeni dhe të merrni distancë sesa të përshtateni me diçka që nuk ju përfaqëson. Ky qëndrim selektiv ju mbron nga zhgënjimet, por mund të sjellë edhe momente vetmie. Në çift është e rëndësishme të përballeni me çdo dyshim në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe të qartë. Venusi ju shtyn të vëzhgoni më me kujdes sjelljen e partnerit dhe të kuptoni më mirë dinamikat e marrëdhënies. Beqarët mund të përjetojnë takime interesante dhe intriguese, por pa ndjerë nevojën për t’u angazhuar menjëherë. Është një periudhë ku cilësia e ndjenjave ka më shumë rëndësi se shpejtësia.

Puna:

Në planin profesional fillojnë të shfaqen sinjale rikuperimi. Pas një periudhe më të trazuar dhe të paqëndrueshme, tani keni mundësinë të arrini rezultate konkrete dhe të rifitoni besimin në aftësitë tuaja. Mundësitë nuk mungojnë, por kërkojnë vendosmëri dhe përqendrim për t’u shfrytëzuar në mënyrën e duhur. Është momenti për të treguar vlerën tuaj dhe për të konsoliduar atë që keni ndërtuar deri tani. Çdo hap i menduar mirë mund t’ju çojë drejt stabilitetit dhe përmirësimit.

Mirëqenia:

Në aspektin emocional jeni në një fazë analize të thellë. Ndjeni nevojën për të kuptuar më qartë çfarë doni dhe çfarë duhet të ndryshoni në jetën tuaj. Ky proces kërkon kohë dhe introspeksion, ndaj mund të ndiheni herë pas here më të tërhequr ose të distancuar nga të tjerët. Megjithatë, kjo nuk është një fazë negative, përkundrazi, është një proces i nevojshëm që ju ndihmon të forcoheni nga brenda dhe të përgatiteni për hapa më të sigurt në të ardhmen.

Për horoskopin ditor, javor e mujor klikoni këtu

Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

