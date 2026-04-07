Aksident fatal në autostradën Fier-Vlorë, humb jetën një djalë i ri

Një aksident i rëndë gjatë natës në rrugën Fier–Vlorë, humb jetën një i ri
Vlorë – Një aksident i rëndë rrugor ka ndodhur në orët e para të mëngjesit në aksin Fier–Vlorë, ku një 24-vjeçar ka humbur jetën.
Ngjarja ka ndodhur rreth orës 03:00, në autostradën “Fier–Vlorë”, në vendin e njohur si mbikalimi i Novoselës, në drejtim të fshatit Akërni.
Sipas të dhënave, automjeti që drejtohej nga shtetasi Albi Hoxha, 24 vjeç, banues në Fier, është përfshirë në aksident.
Policia tha se si pasojë drejtuesi i mjetit, Albi Hoxha, ka ndërruar jetë në vendngjarje.
Në vendin e ngjarjes kanë mbërritur shërbimet e policisë dhe grupi hetimor, i cili po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe përcaktimin e shkakut të aksidentit.
