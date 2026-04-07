Horoskopi Paolo Fox,  e hënë 7 prill 2026

Pasqyra e plotë zodiakale ditore për dashurinë, punën, mirëqenien dhe fatin
Dashi
E marta nis me energji të mirë dhe një dëshirë të fortë për rikthim. Hëna aktive ju jep shtysë për të rimarrë kontrollin, sidomos nëse kohët e fundit keni kaluar pengesa, humbje financiare, probleme ligjore apo ndryshime në punë ose rol. Me Saturnin në shenjë dhe ndikime të forta planetare, nuk kanë munguar sfidat, por brenda jush është krijuar nevoja për të nisur një kapitull të ri. Ky është moment transformimi: edhe pse i lodhshëm, do t’ju çojë drejt rezultateve konkrete dhe kënaqësive personale. Kujdes me krenarinë, sepse jo gjithmonë ju ndihmon të bëni zgjedhjen më të arsyeshme. Brenda vetes po përpunoni ndryshime të thella dhe çdo vështirësi po kthehet në forcë për të ecur përpara.
Demi
Dashuria merr një kuptim më të gjerë: nuk lidhet vetëm me marrëdhënien në çift, por edhe me mënyrën si e jetoni afërsinë dhe lidhjet emocionale. Edhe pse jeni një shenjë që kërkon stabilitet dhe lidhje të gjata, në këtë periudhë mund të ndjeni nevojën për më shumë hapësirë personale. Me Venusin në shenjë, ndjenjat bëhen më të forta dhe pranvera sjell emocione të reja, madje edhe pas një periudhe izolimi. Në punë shfaqen sinjale pozitive dhe kjo rrit vetëbesimin tuaj, duke krijuar një klimë më të qetë dhe të sigurt. Sfida është të ruani ekuilibrin mes stabilitetit dhe lirisë.
Binjakët
Kjo fillim jave mund të duket i lodhshëm dhe i mbushur me detyra të shumta. Ka shumë gjëra për të mbyllur, për të përfunduar apo për të rikuperuar dhe shpesh gjithçka bëhet me nxitim. Kjo mund të krijojë stres dhe ndjesinë se po vraponi kundër kohës. Megjithatë situata është e përkohshme, sepse nga ditët në vijim pritet përmirësim. Në planin profesional dhe financiar priten zhvillime pozitive në pjesën e dytë të muajit, ndërsa marrëveshjet që ju janë premtuar kërkojnë ende kohë për t’u realizuar konkretisht. Durimi është i domosdoshëm, sepse ajo që sot duket vetëm në letër do të marrë formë më vonë.
Gaforrja
Kjo periudhë sjell mundësi për qetësim në marrëdhënie, sidomos në dashuri. Pozicioni i ri i Venusit ndihmon në zbutjen e tensioneve të krijuara gjatë marsit. Nëse ka pasur konflikte të vogla, tani është momenti për t’u pajtuar dhe për të rikthyer buzëqeshjen. Megjithatë, lidhjet që janë mbyllur përfundimisht mund të mos kenë kthim. Në punë është koha për të bërë zgjedhje të rëndësishme, edhe pse mund të përballeni me pengesa apo zili nga të tjerët. Me qetësi dhe vendosmëri mund të gjeni drejtimin e duhur.
Luani
Keni në dorë një mundësi të mirë që nuk duhet ta shpërdoroni. Është një moment ku mund të kërkoni, të propozoni ose të avanconi, por duhet të shmangni teprimin. Dëshira për të bërë shumë gjëra njëkohësisht mund të kthehet në pengesë. Nëse ndodheni në situata ku nuk jeni plotësisht të lirë dhe duhet të ndiqni rregulla që nuk ju pëlqejnë, reagimi juaj mund të jetë i fortë dhe të krijojë tensione. Energjia dhe ekspresiviteti janë cilësi të forta, por duhet të përdoren me maturi. Të dini kur të flisni dhe kur të heshtni është çelësi për të shmangur konflikte dhe për të përfituar nga mundësitë që keni.
Virgjëresha
Po afroheni drejt një periudhe më të qartë dhe më të favorshme. Nga mesi i prillit deri në fund të majit do të kuptoni më mirë drejtimin që duhet të ndiqni për pjesën e dytë të vitit. Deri tani ka pasur shumë tensione, sidomos në aspektin financiar, me shpenzime që mund të kenë rënduar situatën. Në këtë moment është e rëndësishme të largoni lodhjen dhe stresin e akumuluar. Keni nevojë për qetësi dhe për të rifituar energjinë, në mënyrë që të përballoni më mirë hapat e ardhshëm që po afrohen.
Peshorja
Peshorja ka një projekt që duhet zhvilluar gjatë javëve në vijim. Kjo ide ka potencial, por kërkon menaxhim të kujdesshëm, sidomos në aspektin ekonomik. Nuk flitet rastësisht për administrim, sepse në këtë periudhë mund të ketë shqetësime që lidhen me financat, me shpenzime për shtëpinë, kredi, hua, zhvendosje ose një riorganizim të tërë jetës. Kush po kalon një ndarje, ka borxhe ose ndodhet në një situatë financiare të ndërlikuar, duhet të tregojë më shumë kujdes me burimet që ka në dispozicion. Idetë e reja janë të vlefshme, por nuk duhen lënë pa kontroll. Çdo hap duhet peshuar mirë, sepse ekuilibri juaj i përgjithshëm varet edhe nga mënyra si i menaxhoni çështjet praktike.
Akrepi
Qielli nuk është bllokues për dashurinë, por kjo nuk do të thotë se do të pranoni çdo situatë pa bërë pyetje. Nëse dikush nuk sillet qartë me ju, do të flisni hapur dhe pa hezitim. Të lindurit në shenjën e Akrepit, njësoj si Bricjapi, dinë të qëndrojnë vetëm për një kohë të gjatë nëse kjo i mbron nga lidhje të pasinqerta ose zhgënjime. Edhe një vetmi emocionale e ndërprerë nga takime intriguese mund të jetë më e pranueshme sesa një lidhje që nuk ju bind. Nëse një histori nuk ju duket e duhur ose një person nuk ju pëlqen realisht, nuk e ndjeni të nevojshme të kërkoni dashurinë me çdo kusht. Venusi në opozitë këshillon kujdes edhe për ata që janë prej kohësh në çift, sepse disa ekuilibra duhen parë me vëmendje. Në punë, përkundrazi, duket një fazë rikuperimi, me mundësi për të marrë rezultate të mira dhe për të rifituar terren.
Shigjetari
Ndieni se në ajër ka shije suksesi dhe gjatë javës së ardhshme mund të shfaqen më qartë disa mundësi të reja. Shpesh suksesi juaj lidhet me marrëveshje të ndryshme, lëvizje, udhëtime ose takime me njerëz që nuk bëjnë pjesë në rrethin tuaj të zakonshëm. Ju pëlqen të udhëtoni dhe të dilni nga rutina, madje ka raste kur lëvizjet ndodhin edhe pa qenë plotësisht të planifikuara. Në plan konkret, ky është një qiell që jep referenca të mira edhe për ndjenjat. Marrëdhëniet hyjnë në një fazë më të gjallë dhe më të hapur. Kontakti me situata të reja, njerëz të rinj dhe përvoja jashtë skemës suaj të zakonshme mund të sjellë jo vetëm rritje personale, por edhe zhvillime të bukura në jetën sentimentale.
Bricjapi
Për fat të mirë keni shpatulla të forta dhe dini të mbani pesha të mëdha, por kjo nuk do të thotë se duhet të shpërfillni gjithçka që ju rëndon. Mos u përqendroni te ata që ju vënë në diskutim, por te drejtimi që doni t’i jepni të ardhmes. Kjo është një periudhë në të cilën duhet të reflektoni seriozisht, sepse ose keni marrë përsipër një përgjegjësi të rëndë nga e cila nuk mund të tërhiqeni, ose jeni të rrethuar nga persona që në vend që t’ju ndihmojnë, ju krijojnë pengesa dhe presin që në fund të zgjidhni gjithçka vetë. Shpesh ju ndodh të mbani edhe problemet e të tjerëve mbi supe, por kjo është një zakon që, nëse abuzohet, ju lodh dhe ju rëndon. Është e drejtë të kërkoni më shumë bashkëpunim dhe ndarje të barrës. Në planin emocional, dashuria mund të bëhet mbështetje e fortë. Shumë prej jush kanë nevojë për më shumë ngrohtësi, afërsi dhe një përqafim që ju rikthen qetësinë.
Ujori
Ujori ka një qiell të larmishëm. Nga njëra anë, Dielli aktiv ju jep forcë, ju përmirëson gjendjen dhe ju bën më energjikë. Nga ana tjetër, në fushën e ndjenjave ka një klimë më të çuditshme dhe jo krejt të qartë. Për ata që punojnë çdo ditë dhe janë të mbingarkuar, bëhet e vështirë të marrin një pushim të vërtetë, por brenda jush rritet dëshira për t’u larguar për pak kohë nga shqetësimet, nga ritmet e zakonshme dhe nga ngarkesa e përditshme. Kjo nuk është indiferencë, por një formë mbrojtjeje. Do të donit të kishit mundësinë të shkëputeshit nga gjithçka, qoftë edhe për disa javë, për të rifituar ekuilibrin. Edhe nëse keni arritur sukses, tani duhet të mendoni si ta orientoni të ardhmen në mënyrën më të mirë. Në dashuri ka një ton më të zbehtë: jo domosdoshmërisht krizë, por një nevojë e fortë për hapësirë, frymëmarrje dhe rishikim të prioriteteve.
Peshqit
Në këtë periudhë jeni shumë të frymëzuar dhe të fortë nga brenda. Kjo theksohet vazhdimisht sepse është e rëndësishme që zgjedhjet tuaja të jenë të qarta. Suksesi nuk kalon gjithmonë vetëm nga puna dhe paratë. Sigurisht, mjetet materiale janë të rëndësishme, por ka momente kur njeriu ndihet i fortë sepse dashuria ecën mirë, sepse familja jep ngrohtësi dhe sepse zemra gjen atë që kërkon. Për këtë arsye, sidomos për ata që kanë kaluar të pesëdhjetat, kjo mund të jetë koha e duhur për të rivlerësuar ndjenjat e humbura dhe për të rikthyer ngrohtësinë emocionale që mungon prej kohësh. Për më të rinjtë qielli është shumë i favorshëm. Është një periudhë e mirë për ata që duan të organizojnë diçka të rëndësishme deri në verë, dhe theksi vihet sidomos te ngjarjet e lidhura me dashurinë. Marrëdhëniet, projektet familjare dhe çdo gjë që ushqen zemrën marrin më shumë peshë dhe hapin perspektiva të reja. /noa.al
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
