Irani refuzon propozimin e Pakistanit për armëpushim, kërkon fund të përhershëm të luftës

Irani ka hedhur poshtë propozimin e bërë nga Pakistani për një armëpushim në konfliktin me Shtetet e Bashkuara dhe Izraelin, duke kërkuar një zgjidhje përfundimtare të luftës.
Sipas agjencisë shtetërore iraniane IRNA, autoritetet në Teheran i kanë përcjellë Islamabadit një përgjigje zyrtare, e cila përmban dhjetë pika kryesore. Ndër kërkesat e Iranit përfshihen përfundimi i konflikteve në rajon, garantimi i kalimit të sigurt në Ngushtica e Hormuzit, heqja e sanksioneve dhe nisja e procesit të rindërtimit.
Zyrtarët iranianë theksojnë se një armëpushim i përkohshëm nuk është i pranueshëm pa garanci të forta për sigurinë afatgjatë. Kreu i misionit diplomatik të Iranit në Kajro, Mujtaba Ferdussi Pur, deklaroi për Associated Press se vendi i tij është i gatshëm të pranojë vetëm një përfundim të luftës me garanci se nuk do të përballet më me sulme.
Ai shtoi se për çështjen e Ngushticës së Hormuzit, përfaqësues nga Irani dhe Oman po punojnë për krijimin e një mekanizmi që do të mundësojë menaxhimin e sigurt të kësaj rruge ujore me rëndësi strategjike.
Ndërkohë, tensionet janë përshkallëzuar edhe më tej pas deklaratave të Donald Trump, i cili i ka vendosur Iranit një afat për rihapjen e Ngushticës së Hormuzit. Presidenti amerikan ka paralajmëruar se, në të kundërt, SHBA mund të ndërmarrë sulme ndaj infrastrukturës kyçe, përfshirë termocentralet dhe urat.
Në një konferencë për shtyp, Trump përsëriti kërcënimet e tij, duke deklaruar se vendi mund të përballet me pasoja të rënda nëse nuk i përgjigjet kërkesave të Uashingtonit, çka ka shtuar më tej shqetësimet për një përshkallëzim të mundshëm të konfliktit në rajon.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd