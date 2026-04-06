Kaosi në finalen e Kupës së Afrikës, çështja përfundon në CAS

KAIRO / DAKAR – Finalja e Kupës së Kombeve të Afrikës u kthye në një nga episodet më të errëta të futbollit afrikan, pas incidenteve të rënda në tribunë dhe braktisjes së fushës nga përfaqësuesit e Senegalit. Ndeshja u mbyll në konfuzion total dhe Confederation of African Football (CAF) regjistroi fitore 3-0 në tavolinë për Marokun, vendim i konfirmuar në fund të marsit.
Megjithatë, pavarësisht këtij vendimi, situata mbetet e paqartë. CAF nuk ka shpallur zyrtarisht dorëzimin e trofeut apo medaljeve, duke lënë të pazbuluar statusin e kampionit dhe duke nxitur dyshime mbi menaxhimin e ngjarjes.
Së fundmi, Federata Senegaleze e Futbollit ka njoftuar se Komiteti i Apelit të CAF ka konfirmuar humbjen teknike të Senegalit, por nuk ka dhënë verdikt për dorëzimin e trofeut apo shpërblimet për lojtarët.
Ky zhvillim ka hapur rrugën për një sfidë ligjore: Senegal pritet t’i drejtohet Gjykatës së Arbitrazhit Sportiv (CAS) për të kundërshtuar vendimin dhe për të kërkuar rishqyrtimin e titullit. CAS ka bërë të ditur se çështja do të trajtohet me prioritet, ndërsa tifozët dhe opinioni sportiv presin një vendim përfundimtar sa më shpejt.
Ngjarja ka trazuar opinionin sportiv afrikan, duke rritur debatet mbi sigurinë në stadiume dhe transparencën e vendimeve të federatave në ndeshjet me tension të lartë.
