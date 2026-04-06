Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Historia e pazakontë! Si 14-vjeçari i ‘vodhi’ Donarumës shënimet i cili humbi penalltitë
Transmetuar më 06-04-2026, 22:40

SARAJEVO – Kualifikimi historik i Bosnjës për Kupën e Botës 2026, pas fitores dramatike me penallti ndaj Italisë, solli në skenë një protagonist të papritur jashtë fushës: 14-vjeçarin Afan Cizmic, i cili shërbente si mbledhës topash.

I riu, që luan për ekipet zinxhir të NK Čelik, arriti të marrë nga portieri italian Gianluigi Donnarumma një letër me shënime mbi gjuajtësit boshnjakë gjatë penalltive. Afan e fshehu letrën, duke e privuar Donnarumma-n nga një ndihmë strategjike dhe duke e detyruar të mbështetej vetëm te intuita.

Momenti krijoi tension të dukshëm në stadium, me portierin italian që kërkonte në mënyrë të kotë shënimet e humbura.

Afan Cizmic është tashmë kthyer në simbol të këtij suksesi të madh për Bosnjën. Letra e famshme pritet të dalë në ankand për bamirësi, ndërsa tifozët shprehin dëshirën që 14-vjeçari të jetë i pranishëm si maskotë në Kupën e Botës në Shtetet e Bashkuara.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...