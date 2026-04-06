The Guardian: Si Netanyahu ia shiti si “të lehtë” Trumpit luftën ndaj Iranit

The Guardian/ Kur Benjamin Netanyahu mbërriti në klubin Mar-a-Lago të Donald Trump më 29 dhjetor të vitit të kaluar, kryeministri izraelit erdhi me një kërkesë dhe një nxitje jo aq të fshehtë.
Pas muajsh rimbushjeje të sistemeve të mbrojtjes ajrore dhe raketave të tjera, pas konfliktit 12-ditor të qershorit në të cilin SHBA iu bashkua bombardimeve ndaj objekteve bërthamore të Teheranit, Izraeli ishte gati të vepronte sërish, këtë herë me objektiva më të mëdha.
Në konferencën për shtyp të mbajtur nga të dy liderët, Trump dukej se përsëriste me besnikëri pikat e njohura të Netanyahut. “Tani po dëgjoj që Irani po përpiqet të rindërtohet”, tha Trump. “Atëherë do të duhet t’i godasim sërish. Do t’i shkatërrojmë plotësisht. Por shpresoj që kjo të mos ndodhë.”
Udhëheqësi izraelit, si të tjerë para tij, erdhi i pajisur me një apel ndaj egos së Trump-it: dhënien e nderimit më të lartë të vendit të tij, “Israel Prize”, që rrallë u jepet jo-izraelitëve, për “kontributet e tij të jashtëzakonshme ndaj Izraelit dhe popullit hebre”. Sipas revistës Atlantic, Netanyahu kishte sugjeruar edhe një përfitim për presidentin e njohur për qasjen transaksionale: mposhtja e Iranit do t’i lejonte Izraelit të zvogëlonte varësinë e madhe nga ndihma ushtarake amerikane.
Ai takim, siç është bërë tashmë e qartë nga disa rrëfime, ishte një nga shumë kontaktet mes Netanyahut dhe Trump-it në javët që pasuan, ndërsa i pari kërkonte të siguronte pjesëmarrjen e SHBA-ve në një konflikt të gjerë kundër Teheranit, me ambicie shumë më të mëdha se raundi i mëparshëm i luftimeve.
Një regjim i brishtë dhe jopopullor dukej i gatshëm për t’u rrëzuar, i tronditur nga protestat e brendshme me iranianët të zemëruar për shtypjen vdekjeprurëse të demonstratave, sipas një vlerësimi të përgatitur nga Mossad, shërbimi sekret izraelit.
Do të ishte një mundësi historike që kërkonte një fushatë të shkurtër. Një përfitim shtesë i sugjeruar nga lideri izraelit, sipas disa burimeve, ishte që Trump mund të merrte hak për komplotet e pretenduara iraniane kundër jetës së tij.
Ajo që del qartë nga zhvillimet pasuese është se Netanyahu i vetëshpallur “ekspert” për Iranin dhe establishmenti ushtarak izraelit ishin plotësisht të bindur në idenë e një lufte të lehtë.
Më 28 shkurt, ditën e parë të luftës, zyrtarë izraelitë (të paidentifikuar) informuan gazetën Haaretz se kërcënimi iranian do të zbehej brenda pak ditësh, pasi lëshuesit e fundit të raketave të Iranit të shkatërroheshin.
Një tjetër artikull në të njëjtën gazetë thoshte se planifikuesit ushtarakë izraelitë kishin grumbulluar raketa mbrojtëse për një luftë që ata supozonin se do të zgjaste maksimumi tre javë.
I parë si një konflikt i veçuar, ai është po aq i lidhur me SHBA-të sa edhe me Izraelin, por është pjesë e luftës së Izraelit; fronti më i fundit në konfliktin e vazhdueshëm të Netanyahut që prej sulmit të Hamas ndaj Izraelit më 7 tetor 2023.
Ai sulm ndryshoi llogaritjet strategjike të vendit. Dhe në konfliktet rajonale që pasuan në Gaza, Liban dhe tani Iran – me Houthis në Jemen dhe në territorin sirian është shfaqur një model i përbashkët: Netanyahu ka premtuar dhe shpallur fitore, realiteti i të cilave shpesh rezulton më i përkohshëm dhe i mbingarkuar nga vetëbesimi.
Në Gaza, pavarësisht një fushate shkatërrimtare, një Hamas i dobësuar ende ekziston. Në Liban, ku Hezbollah u shpall i mposhtur, organizata ruan aftësinë për të lëshuar raketa përtej kufirit.
Në Iran, pavarësisht vrasjes së liderit suprem Ali Khamenei dhe zyrtarëve të tjerë të lartë, strategjia e “prerjes së kokës” nuk solli ndryshimin e shpejtë të regjimit të premtuar nga Netanyahu, por përkundrazi një konsolidim të dukshëm rreth Gardës Revolucionare Islamike.
Edhe pse dinamika e saktë e ndikimit mbetet e paqartë, është e qartë se edhe brenda administratës së Trump-it ekziston perceptimi se Netanyahu ka premtuar më shumë seç mund të realizohej. Raportime nga Axios sugjerojnë se ai e paraqiti luftën si më të lehtë dhe ndryshimin e regjimit si më të mundshëm sesa ishte realisht.
Të tjerë janë më të kujdesshëm. Sipas Daniel C Kurtzer dhe Aaron David Miller, Trump ishte “një partner i gatshëm dhe i plotë”, tashmë i prirur drejt luftës.
Ndërsa lufta hyn në muajin e dytë, pa një fund të dukshëm dhe me ekonominë globale të tronditur nga mbyllja e ngushticës së Hormuzit, pasojat e premtimit për një “luftë të lehtë” po përhapen përtej rajonit.
Ekspertët e sigurisë Richard K Betts dhe Stephen Biddle shkruan se në javët e para lufta ka kushtuar miliarda dollarë, ka ulur mbështetjen për Ukrainën dhe ka tronditur ekonominë globale, ndërkohë që ka dobësuar edhe NATO dhe mund të inkurajojë vende si Kina, Rusia dhe Koreja e Veriut.
Ndërkohë që Netanyahu ka përdorur gjuhë biblike duke folur për “10 plagë” ndaj Iranit, realiteti është se raketat iraniane dhe të Hezbollahut vazhdojnë të bien mbi Izrael.
Për Izraelin, pasojat afatgjata mund të shfaqen në diplomaci dhe opinion publik. Lufta rrezikon marrëveshjet e normalizimit me shtetet e Gjirit, të njohura si Marrëveshjet e Abrahamit.
Disa shtete arabe mund ta fajësojnë Izraelin për përfshirjen në një luftë që nuk e zgjodhën, ndërsa balanca gjeopolitike në rajon mund të ndryshojë ndjeshëm.
Jashtë rajonit, presidenti francez Emmanuel Macron ka shprehur skepticizëm se sulmet ushtarake mund të zgjidhin në mënyrë afatgjatë programin bërthamor të Iranit, duke theksuar nevojën për negociata diplomatike.
Ndërkohë, mbështetja për Izraelin po bie globalisht, veçanërisht në SHBA. Sondazhet tregojnë rënie të mbështetjes në të gjithë spektrin politik, sidomos tek demokratët dhe votuesit e rinj.
Sipas një sondazhi të fundit, për herë të parë që nga viti 2001, amerikanët janë më shumë në anën e palestinezëve sesa të izraelitëve.
Edhe brenda komunitetit hebre amerikan, një pjesë e konsiderueshme kundërshton veprimet ushtarake ndaj Iranit dhe beson se ato dobësojnë si SHBA-në ashtu edhe Izraelin.
Sipas Rahm Emanuel, kjo mund të çojë në një ndryshim të madh: Izraeli mund të mos trajtohet më si përfitues unik i ndihmës ushtarake amerikane, por si çdo vend tjetër.
“Do të jetë një lojë ndryshe tani”, tha ai. “Dhe nuk do të mund të mbështeteni më që taksapaguesit amerikanë të paguajnë faturën për ju.”
