Mateo dhe Brikena kurorëzojnë dashurinë. Dasëm brenda ‘Big Brother VIP’

TIRANË – Në shtëpinë e Big Brother VIP 5, Mateo dhe Brikena kanë shkëmbyer sot unazat, duke kurorëzuar dashurinë e tyre me një dasmë të veçantë brenda reality show-t. Momenti u pasurua nga praninë e një të ftuari special, mbesës së vogël të Mateos, e cila solli unazat për çiftin.
Pas shkëmbimit të unazave, çifti vallëzoi nën ritmet e këngës së tyre të preferuar, “Të Dua”, të cilën Mateo ia kishte dedikuar më parë Brikenës.
“Ka qenë një udhëtim shumë i gjatë dhe i vështirë, plot emocione. Doja të thoja që ti më ke dhënë të gjitha ngjyrat e këtij BB. Do ma bësh edhe jashtë jetën më të bukur,” u shpreh Mateo.
Nga ana e saj, Brikena tha: “Unë doja të thoja shumë gjëra, por kam shumë emocione. Nuk e kisha menduar kurrë të bëja një dasmë këtu. Pranova sepse ndjej shumë për ty dhe dua të jem përgjithmonë me ty.”
Ceremoninë e përfundoi Kristi me fjalët: “Ju shpall zyrtarisht burrë e grua.”
Ky moment shënon kulmin e marrëdhënies së çiftit, i cili ka ndjekur rrugëtimin e tij të veçantë brenda shtëpisë më të famshme të Shqipërisë.
