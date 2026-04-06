Misioni historik: Ekuipazhi i Artemis II arrin anën e largët të Hënës, vendos rekord distance nga Toka

Ekuipazhi i misionit Artemis II ka hyrë në sferën gravitacionale të Hëna, duke shënuar një moment historik në eksplorimin hapësinor dhe duke vendosur një rekord të ri për distancën më të madhe të përshkuar nga njerëzit larg Toka.
Katër astronautët – Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch dhe Jeremy Hansen – po udhëtojnë me kapsulën Orion, e cila u nis nga Florida javën e kaluar. Gjatë trajektores së tyre, ata pritet të arrijnë një distancë maksimale prej rreth 252,757 miljesh nga Toka, duke tejkaluar rekordin e vendosur nga misioni Apollo 13 më shumë se pesë dekada më parë.
Fluturimi rreth anës së largët të Hënës përbën kulmin e këtij misioni testues me ekuipazh, i cili zgjat rreth 10 ditë dhe shënon një hap të rëndësishëm në kuadër të programit Artemis. Ky program synon rikthimin e astronautëve në sipërfaqen hënore dhe krijimin e një pranie të qëndrueshme njerëzore në dekadën e ardhshme, si hap paraprak drejt misioneve në Mars.
Gjatë kalimit mbi anën e errët të Hënës, ekuipazhi do të përballet me ndërprerje të përkohshme komunikimi me NASA, për shkak të bllokimit të sinjalit nga trupi hënor. Ky segment i fluturimit, që zgjat disa orë, konsiderohet një nga momentet më sfiduese dhe njëkohësisht më simbolike të misionit.
Astronautët pritet të realizojnë gjithashtu vëzhgime dhe fotografi të detajuara të sipërfaqes hënore, duke përfshirë pamje të rralla të eklipsit dhe të Tokës që shfaqet mbi horizontin hënor – një perspektivë unike për kërkimin shkencor dhe publikun global.
Misioni Artemis II përfaqëson një hap të rëndësishëm në garën globale për eksplorimin hapësinor dhe konsolidon përpjekjet për rikthimin e njeriut në Hënë pas më shumë se gjysmë shekulli.
