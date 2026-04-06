Berisha thirrje për protestën e 17 prillit: BE nuk ia ka mbyllur derën shqiptarëve, por qeverisë Rama

Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, u ka bërë thirrje qytetarëve të marrin pjesë në protestën e paralajmëruar më 17 prill, të cilën e cilësoi si një moment kyç për reagimin qytetar ndaj qeverisë.
Gjatë fjalës së mbajtur në tubimin e përjavshëm përpara Kryeministrisë, Berisha e përshkroi këtë datë si “ditën e shqiptarëve” dhe si një mobilizim të gjerë paqësor kundër asaj që ai e konsideron si një regjim të padrejtë.
Ai theksoi se qytetarët nuk do të pranojnë, sipas tij, një qeverisje që dëmton interesat e tyre dhe nxit largimin e të rinjve nga vendi për shkak të mungesës së mundësive ekonomike dhe sociale.
Në deklaratën e tij, Berisha u ndal edhe te procesi i integrimit evropian, duke pretenduar se Bashkimi Evropian nuk ka refuzuar Shqipërinë, por drejtuesit aktualë të saj. Sipas tij, pengesat në këtë proces lidhen me mënyrën e qeverisjes dhe jo me qytetarët shqiptarë.
Ai shtoi se protesta e 17 prillit synon të japë një mesazh të fortë politik dhe qytetar, ndërsa paralajmëroi vijimin e aksioneve opozitare deri në arritjen e objektivave të saj.
Deklaratat e Berishës vijnë në një klimë të tensionuar politike, teksa opozita dhe mazhoranca vijojnë përplasjet mbi çështje që lidhen me qeverisjen, zgjedhjet dhe procesin e integrimit në Bashkimin Evropian.
