Berisha akuzon mediat pranë qeverisë për propagandë: Synojnë të mbajnë në pushtet regjimin e Ramës

IRANË– Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka akuzuar mediat që, sipas tij, janë të kontrolluara nga qeveria, se po shërbejnë si instrument propagande në mbështetje të pushtetit.
Gjatë një fjalimi në takimin e përjavshëm me mbështetësit në kryeqytet, Berisha u shpreh se një pjesë e mediave në vend transmetojnë, sipas tij, informacion të manipuluar me qëllim mbajtjen në këmbë të qeverisë së drejtuar nga Edi Rama.
Ai theksoi se qytetarët kanë nevojë për “zërin e së vërtetës”, duke pretenduar se hapësira mediatike në vend dominohet nga propagandë dhe dezinformim. Sipas tij, debatet në studio televizive nuk reflektojnë realitetin në Shqipëri, por krijojnë një pasqyrë të shtrembëruar të situatës.
Berisha akuzoi gjithashtu qeverinë për ndikim në diskursin publik dhe përpjekje për të paraqitur vendin si një demokraci funksionale, ndërkohë që, sipas tij, proceset zgjedhore janë të deformuara.
Në fjalën e tij, ai përdori tone të ashpra ndaj ekzekutivit, duke e cilësuar qeverisjen aktuale si të lidhur me interesa kriminale dhe duke pretenduar se mediat pranë saj përpiqen të mbulojnë problematikat dhe abuzimet me fondet publike.
Deklaratat e Berishës vijnë në një klimë të tensionuar politike, ku akuzat mes mazhorancës dhe opozitës për rolin e mediave dhe standardet demokratike mbeten të vazhdueshme.
