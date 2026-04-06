Pak para dasmës Ilir Vrenozi i kërkon falje Mateos dhe kritikon Brikenën

Dy prej banorëve të edicionit të pestë të spektaklit televiziv Big Brother VIP Albania, Mateo dhe Brikena, pritet të kurorëzojnë lidhjen e tyre brenda shtëpisë më të famshme në vend, në një ceremoni të organizuar gjatë mbrëmjes së sotme.
Pas njoftimit nga produksioni për zhvillimin e dasmës, çifti nisi menjëherë përgatitjen e listës së të ftuarve, duke shprehur dëshirën që në ceremoni të jenë të pranishëm edhe ish-banorë të këtij edicioni. Fillimisht, Brikena përmendi vetëm emrin e Kristit, për të shtuar më pas se do të preferonte pjesëmarrjen e të gjithë ish-konkurrentëve.
Nga ana tjetër, Mateo përmendi disa emra në mënyrë të veçantë, mes tyre edhe Ilir Vrenozi, duke theksuar afrimitetin me të.
Në lidhje me këtë situatë ka reaguar vetë Vrenozi përmes një postimi në rrjetet sociale, ku shpreh keqardhje që nuk e ka mbështetur Mateon gjatë rrugëtimit të tij në spektakël. Ai i drejtohet këtij të fundit me një mesazh faljeje dhe mbështetjeje për vijimin e garës.
Njëkohësisht, ish-banori shpreh zhgënjim ndaj Brikenës për faktin se nuk e përmendi ndër të ftuarit e parë, duke nënvizuar se ai e ka mbështetur publikisht nga jashtë. Në reagimin e tij, Vrenozi thekson se kjo pritshmëri lidhej me angazhimin e tij gjatë spektaklit.
Postimin e tij, ai e përmbyll me një urim për Mateon, duke shprehur dëshirën që ai të arrijë deri në finale.
Dasma e paralajmëruar brenda shtëpisë së “Big Brother VIP 5” pritet të jetë një nga momentet më të komentuara të këtij edicioni, duke tërhequr vëmendjen e publikut dhe ndjekësve të formatit.
