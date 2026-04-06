Irani refuzon armëpushimin 45-ditor, Khamenei: Presionet nuk do të ndalin ushtrinë tonë

Udhëheqësi suprem i Iranit, Mojtaba Khamenei, ka refuzuar një propozim për armëpushim 45-ditor të ndërmjetësuar nga Pakistani, duke sinjalizuar vijimin e qëndrimit të ashpër të Teheranit në përballje me Shtetet e Bashkuara dhe Izraelin.
Në një deklaratë të shpërndarë nga mediat shtetërore iraniane, ai dënoi ashpër sulmet ndaj infrastrukturës civile, duke i cilësuar ato si shkelje të rënda të së drejtës ndërkombëtare. Sipas tij, objektivat e goditura përfshijnë ura, termocentrale dhe institucione arsimore.
Khamenei akuzoi drejtpërdrejt SHBA-në dhe Izraelin për përshkallëzimin e tensioneve dhe përdorimin e retorikës kërcënuese, duke pretenduar se deklaratat për “kthimin e Iranit në Epokën e Gurit” përfaqësojnë një qasje agresive dhe destabilizuese në rajon.
Ai kritikoi gjithashtu reagimin e komunitetit ndërkombëtar, duke theksuar se mungesa e ndërhyrjes së institucioneve globale po kontribuon në përkeqësimin e situatës.
Në një reagim të publikuar në rrjetet sociale, udhëheqësi iranian theksoi se presionet dhe kërcënimet nuk do të ndikojnë në vendimmarrjen e vendit. “Ushtria iraniane nuk do të ndalet,” u shpreh ai, duke riafirmuar qëndrimin e Teheranit kundër një zgjidhjeje të përkohshme.
Refuzimi i armëpushimit nënvizon vijimin e tensioneve të larta në Lindjen e Mesme, ndërsa përpjekjet diplomatike për uljen e konfliktit mbeten të pasigurta.
