Nuk ndalet rrtitja e çmimeve të perimeve në Tiranë. Domatet dhe kastravecat +20% brenda ditës

Çmimet e frutave dhe perimeve në tregjet me pakicë në Tiranë kanë shënuar një tjetër rritje të ndjeshme këtë të hënë, me domatet dhe kastravecat që janë shtrenjtuar me rreth 20% krahasuar me ditët e mëparshme.
Sipas tregtarëve, domatet e importuara, kryesisht nga Greqi, kanë arritur deri në 400 lekë për kilogram, ndërsa edhe zarzavatet e tjera kanë ndjekur të njëjtin trend rritës. Ata theksojnë se rritja lidhet me varësinë nga importi dhe kostot e furnizimit.
Qytetarët ndërkohë raportojnë ulje të konsumit, duke theksuar se çmimet janë bërë të papërballueshme për buxhetet familjare.
Ekspertët e bujqësisë vlerësojnë se kjo rritje nuk lidhet plotësisht me faktorë objektivë si çmimi i karburantit apo zhvillimet ndërkombëtare, përfshirë ndikimet nga tensionet në rajonin e Lindjes së Mesme dhe trafikun në Ngushtica e Hormuzit.
Sipas Granit Sokolaj, situata aktuale paraqet elementë të qartë abuzimi në zinxhirin e tregtimit, duke qenë se shumica e produkteve vijnë nga importi, kryesisht nga Greqi dhe Turqi, vende që nuk janë drejtpërdrejt të ndikuara nga krizat e fundit energjetike.
Nga ana tjetër, ekspertët theksojnë se për prodhimet vendase, të cilat pritet të dalin më gjerësisht në treg në javët në vijim, rritja e çmimeve është më e justifikuar për shkak të kostove të larta të prodhimit dhe dëmtimeve nga përmbytjet në sera.
Në tregun me shumicë, çmimet për prodhimet vendase variojnë nga 200 deri në 350 lekë për kilogram, ndërsa pritet që prodhimi i muajve maj dhe qershor të ndikohet nga rritja e çmimeve të inputeve bujqësore.
Në këtë kontekst, ekspertët kërkojnë rritjen e kontrollit dhe transparencës në zinxhirin e furnizimit, për të shmangur abuzimet dhe për të mbrojtur konsumatorët nga rritjet e pajustifikuara të çmimeve.
