Rrëfimi i 109-vjeçares: ‘Sekreti i jetëgjatësisë? Qëndroni larg burrave’!

Një deklaratë e pazakontë për jetëgjatësinë ka tërhequr vëmendjen në rrjetet sociale, pasi Jessie Gallan, e njohur si një nga gratë më të moshuara në Skoci, ndau me humor “sekretin” e saj për një jetë të gjatë.
Gallan, e cila arriti moshën 109-vjeçare, u shpreh se një nga arsyet kryesore të jetëgjatësisë së saj ishte fakti që kishte qëndruar larg burrave, duke i cilësuar ata “më shumë problem sesa vlejnë”.
Deklarata e saj është pritur me reagime të ndryshme në publik, duke u interpretuar nga disa si një shaka me nota humori, ndërsa të tjerë e kanë parë si një reflektim të stilit të saj të pavarur të jetesës.
Historia e Jessie Gallan është bërë virale, jo vetëm për deklaratën e saj pikante, por edhe për mënyrën e thjeshtë dhe të qetë të jetesës, që shpesh lidhet me faktorë si mirëqenia emocionale, rutina e balancuar dhe humori.
Ekspertët theksojnë se, përtej komenteve të saj, jetëgjatësia zakonisht lidhet me një kombinim faktorësh si ushqyerja, aktiviteti fizik, gjenetika dhe shëndeti mendor.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd