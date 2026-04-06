Rritet bileta Tiranë–Korçë, qytetarët: E papërballueshme

Rritja e çmimeve të karburantit dhe problematikat infrastrukturore kanë ndikuar në shtrenjtimin e transportit interurban në vend, duke prekur drejtpërdrejt linjën Tiranë–Korçë.
Pas shembjes së aksit Librazhd-Përrenjas më 21 shkurt, mjetet e transportit u detyruan të devijonin qarkullimin përmes një rruge malore nga Gramsh, duke zgjatur kohën e udhëtimit deri në 5 orë. Si pasojë, çmimi i biletës u rrit nga 700 në 1000 lekë.
Megjithëse më 3 mars u hap një rrugë provizore në zonën e dëmtuar dhe koha e udhëtimit u rikthye në rreth 3 orë, çmimi i biletës nuk u kthye në nivelin fillestar. Aktualisht, udhëtimi kushton 800 lekë.
Qytetarët e konsiderojnë këtë çmim të papërballueshëm, veçanërisht për kategoritë me të ardhura të ulëta dhe pensionistët, të cilët varen nga transporti publik për shërbime bazë si kujdesi shëndetësor.
Sipas operatorëve, një ndër faktorët kryesorë që ndikoi në rritjen e çmimeve është kriza ndërkombëtare e naftës, e lidhur me zhvillimet gjeopolitike në rajonin e Lindjes së Mesme dhe ndikimin në transportin përmes Ngushtica e Hormuzit, që solli një rritje të çmimeve globale të karburantit me 10–13%.
Megjithatë, Shoqata e Transportit Interurban i konsideron këto tarifa abuzive, duke theksuar se çmimet e biletave janë të rregulluara dhe mund të ndryshohen vetëm me vendim të Këshilli i Ministrave i Shqipërisë.
Shoqata bën me dije se janë zhvilluar takime me përfaqësues të qeverisë, nga të cilat është marrë një premtim për subvencionim të karburantit në nivelin 100 lekë për litër, si masë për të lehtësuar kostot e operatorëve dhe për të stabilizuar çmimet për qytetarët.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd