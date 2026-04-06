Takimi për presidentin në Kosovë, Lumir Abdixhiku: Zgjedhjet të pashmangshme nëse s’ka marrëveshje

Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, deklaroi se takimi me kryeministrin Albin Kurti është zhvilluar në frymë diskutimi për arritjen e një zgjidhjeje lidhur me zgjedhjen e presidentit, por pa një marrëveshje konkrete.
Pas takimit, Abdixhiku theksoi se qëndrimi i LDK-së mbetet i pandryshuar: përqendrimi i tri pozicioneve kryesore shtetërore në një parti të vetme nuk është i pranueshëm.
“LDK vazhdon të besojë që të tri pozitat nuk mund t’i takojnë një partie politike,” u shpreh ai, duke shtuar se për çështje të tjera palët kanë rënë dakord të ruajnë konfidencialitetin.
Sipas tij, aktualisht diskutimet janë të përqendruara në parimet bazë të procesit dhe jo në emra konkretë për postin e presidentit.
“Fillimisht duhet të dakordohemi për natyrën e marrëveshjes dhe mënyrën se si do të shpërndahen përgjegjësitë institucionale. Ende nuk kemi arritur në fazën e diskutimit të emrave,” theksoi Abdixhiku.
Ai nënvizoi se përpjekjet për një zgjidhje konsensuale do të vazhdojnë përmes takimeve të radhës, me synimin për të shmangur zgjedhjet e parakohshme.
Megjithatë, kreu i Lidhja Demokratike e Kosovës paralajmëroi se nëse nuk ka progres në javët në vijim, vendi mund të përballet me zgjedhje të reja.
“Nëse nuk arrijmë një marrëveshje brenda tri javëve të ardhshme, zgjedhjet bëhen të pashmangshme,” deklaroi ai.
