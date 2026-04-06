‘Kujdes! Mos jepni të dhënat bankare’! Policia e Shtetit paralajmëron për SMS mashtruese

Drejtoria për Hetimin e Krimeve Kibernetike pranë Policia e Shtetit ka ngritur alarmin për një valë mesazhesh mashtruese (SMS) që po qarkullojnë së fundmi, të cilat paraqiten në mënyrë të rreme si njoftime nga shërbimet postare për dorëzimin e pakove.
Sipas autoriteteve, këto mesazhe përmbajnë lidhje të dyshimta dhe kërkojnë veprime urgjente nga qytetarët, me qëllim:
përvetësimin e të dhënave personale; vjedhjen e informacionit bankar; aksesin e paautorizuar në llogaritë financiare.
Institucioni thekson se bëhet fjalë për tentativa mashtrimi dhe u bën thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes maksimal ndaj çdo komunikimi të dyshimtë.
Këshilla për qytetarët
Autoritetet rekomandojnë:
Mos klikoni në lidhje të dërguara nga numra të panjohur; Mos ndani të dhëna personale apo bankare; Mos ndiqni udhëzime që kërkojnë veprime të menjëhershme pa i verifikuar.
Po ashtu, qytetarëve u kërkohet të fshijnë menjëherë mesazhe të tilla, të shmangin çdo ndërveprim me to dhe të raportojnë rastet e dyshimta në kontaktet zyrtare të Policia e Shtetit.
Drejtoria për Hetimin e Krimeve Kibernetike thekson se mbetet e angazhuar për identifikimin dhe goditjen e këtyre skemave mashtruese, si dhe për forcimin e sigurisë digjitale të qytetarëve.
