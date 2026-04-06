FOTOLAJM/ Tregu kulturor dhe turistik mirëpret rritjen e udhëtimeve pranverore

Duke filluar nga prilli, rajone të shumta në Kinë kanë zbatuar pushimet pranverore për shkollat fillore dhe të mesme, si dhe pushimet e zgjatura "pushime pranverore 3-ditore + pushimet e Festës Qingming", duke e mbajtur të lartë kërkesën për udhëtime.
Të dhënat tregojnë se prej 1 prillit, Chengdu është bërë qyteti me numrin më të lartë të pasagjerëve të aviacionit në vend. Numri i fluturimeve nga qytete si Nanjing, Changzhou dhe Wuxi në Provincën Jiangsu është dyfishuar.
Në qytetet e mëdha me burime të pasura turistike, rezervimet e hoteleve po shohin një rritje. Sipas platformave turistike, nga 1 deri më 6 prill, qytete si Shangai, Chengdu, Pekini, Guangzhou, Shenzhen, Kunming, Hangzhou, Chongqing, Haikou dhe Sanya kanë qenë destinacionet më të kërkuara të fluturimeve.
Pushimet pranverore të këtij viti kanë sjellë një valë turizmi edukativ në shumë rajone. Turet speciale studimore ofrojnë një kërkesë të re për udhëtime gjatë pushimeve dhe kanë hapur dyert për një lloj turizmi eksperiencial.
Në qytetin Xianhe, në Mianyang të provincën Sichuan, gati 600 studentë, mësues dhe prindër punuan në fusha për të qëruar misër dhe mbjellë fara kolze. Aktivitete të tilla jo vetëm ndihmojnë fëmijët të përfitojnë njohuri bazë bujqësore, por edhe i aftësojnë ata të vlerësojnë punën.
Këtë vit, Sichuan ka ofruar 116 itinerare premium të përqendruara në tema si natyra, historia revolucionare, kultura dhe teknologjia, duke përfshirë tema si Shpirti i Marshimit të Gjatë, Qytetërimi i Lashtë Shu, Baza e Pandave Gjigante dhe Hapësira Ajrore.
Këtë pranverë, daljet e njerëzve janë bërë më të zgjuara në teknologji. Nga syzet e çiklizmit AR deri tek varkat inteligjente autonome, daljet pranverore tashmë janë të mbushura me ndërveprim dhe eksplorim të mundësuar nga teknologjia.
Në Xi’an, pranë murit të qytetit, varkat inteligjente autonome i mbajnë lehtësisht turistët përgjatë hendekut, duke kaluar mbi reflektimet e murit të lashtë.
Në majë të murit të famshëm, turistët mund të shtojnë syze çiklizmi AR në qiratë e biçikletave. Këto aktivizojnë udhëzues audio për panoramat që hasin, duke pasuruar përvojën dhe duke shtuar kontekst në çdo detaj.
Këtë pranverë, për më shumë nxënës të shkollave fillore dhe të mesme që shijojnë pushimet pranverore, në Huai’an të provincës Jiangsu, autoritetet lokale kanë planifikuar me kujdes ture speciale studimi, duke ofruar itinerare tematike si "Udhëtimi me Libra" për t’u lejuar fëmijëve të dalin jashtë.
Në Parkun Tematik Huai’an Udhëtim drejt Perëndimit, aktiviteti edukativ gjithëpërfshirës "Udhëtim Ëndrrash drejt Perëndimit" ofron një eksplorim kulturor magjepsës për familjet gjatë pushimeve. Të udhëhequr nga një guidë, fëmijët dhe prindërit e tyre eksplorojnë origjinën e krijimit të romanit klasik, si dhe përftojnë një kuptim dhe vlerësim të konotacioneve kulturore që fshihen pas tij.
