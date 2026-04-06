Përplasja e 2 makinave shkakton plagosjen e 3 personave në Tiranë
Transmetuar më 06-04-2026, 14:58

Një tjetër aksident është regjistruar në Tiranë, me një djalë të ri dhe dy persona në moshë që kanë mbetur të plagosur, raporton noa.al.

Ngjarja ndodhi në Laprakë kur 21 vjeçari D. G., banues në kryeqytet, Më rrethana të paqarta dhe të papritura, me automjetin që drejtonte është përplasur me mjë tjetër makinë, me drejtues shtetasin M. D 26 vjeç.

Si pasojë, janë dëmtuar 26 vjeçari M. D. dhe 2 pasagjerët e tij. Duket se plagët kanë qenë serioze sepse ata u dërguan dhe gjenden në spital, nën kujdesin e mjekëve. /noa.al

