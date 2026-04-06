Tre persona grabisin me dhunë një automjet pranë Niklës, janë në arrati
Transmetuar më 06-04-2026, 15:22

Tre burra krutanë kanë dhunuar një tjetër vendas dhe ngjarja ka precipituar në grabitjen me forcë të makinës që viktima i dhunës së tyre kishte duke u larguar më pas në drejtim të paditur.

Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë, tha se specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Krujë i kanë identifikuar autorët dhe i shpallën në kërkim ata.

Të dyshuarit janë shtetasit E. H., B. T. dhe K. S., banorë të Krujës, raporton noa.al.

Tre të rinjtë akuzohen se i kanë marrë me dhunë automjetin shtetasit R. C, banor i Krujës. Noa.al citon policinë të thotë se grabitja e dhunshme u krye për motive të dobëta, por shkaqet e sakta nuk bëhen të ditura. Policia e Tiranës tha se nuk ishte në gjendje të jepte as moshat e personave të përfshirë në ngjarje.

Grabitja e dhunshme e automjeteve vitet e fundit është shumë e rrallë dhe ka qenë fenomen i zakonshëm në vitet 1997-2000 kur shteti kapitulloi.

Policia tha se po punohet për kapjen e tyre dhe dokumentimin e plotë të rastit.

Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Tiranës, për veprime të mëtejshme.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

