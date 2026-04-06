Përcillet në banesën e fundit aktori i njohur i kinemasë shqiptare, Ilir Shkurti

Është ndarë në mënyrë të parakohshme nga jeta aktori pogradecar Ilir Shkurti.
I lindur në Pogradec më 30 dhjetor 1957, Ilir Shkurti ishte pjesë e brezit të aktorëve që kontribuan në skenën e humorit dhe teatrit lokal.
Ai u bë i njohur për publikun përmes interpretimeve në Estradën e Pogradecit, ku për vite me radhë solli role humoristike dhe karakteriale që u pritën me dashuri nga publiku.
Përveç skenës së estradës, Shkurti mori pjesë edhe në disa prodhime të kinematografisë shqiptare, mes tyre filmat “Rrethimi i vogël”, “Binarët” dhe “Ngjyrat e moshës”, duke u bërë pjesë e brezit të artistëve që kontribuan në filmat e periudhës së Kinostudios shqiptare.
Ndarja e tij nga jeta është një humbje për jetën artistike dhe kulturore të Pogradecit. Ai do të kujtohet si një artist që i dha humor, energji dhe përkushtim skenës së qytetit të tij.
Sot në orën 12:00 u zhvillua përcjellja për në banesën e fundit tek varrezat e qytetit, ndërsa pritja bëhet tek Kisha e Vjetër, Fjetja e Shën Marisë. /noa.al
