Unazat për finalen! Çifti më i përfolur në BBV kurorëzon dashurinë në spektakël

Një nga çiftet më të komentuara të këtij sezoni të Big Brother VIP Albania, i njohur nga publiku si “BriTeo”, do të kurorëzojë marrëdhënien e tyre brenda shtëpisë më të famshme në vend.
Në faqen zyrtare të spektaklit është publikuar njoftimi që ka ngjallur reagime të shumta te fansat, duke konfirmuar organizimin e një ceremonie simbolike martese për çiftin gjatë mbrëmjes së sotme.
Ky moment vjen pas propozimit të bërë nga Mateo ndaj Brikenës, ku ai i kërkoi të bëhej partnerja e tij, pas një rrugëtimi të gjatë mes sfidash dhe afrimiteti në lojë. Brikena e pranoi propozimin, duke çuar marrëdhënien e tyre në një tjetër nivel brenda spektaklit.
Sipas njoftimit, ceremonia pritet të zhvillohet në orën 20:30, ku çifti do të shkëmbejë unazat në një dasmë të organizuar brenda shtëpisë së BBV.
Ky zhvillim pritet të rrisë edhe më shumë interesin e publikut, teksa spektakli po i afrohet finales dhe çdo moment brenda shtëpisë po merr vëmendje të madhe nga ndjekësit.
