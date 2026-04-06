Protestë masive e studentëve shqiptarë në Shkup për gjuhën shqipe: ‘Ligji në letër, diskriminim në praktikë’

Në një ngjarje të jashtëzakonshme qytetare, studentët shqiptarë në Maqedoninë e Veriut kanë mbushur sot sheshin e Shkupit për të protestuar në mbrojtje të gjuhës shqipe, duke shprehur pakënaqësinë për zbatimin e mangët të të drejtave të tyre ligjore. Atmosfera është elektrizuese, me pankarta dhe mesazhe të fuqishme që kërkojnë respektimin e ligjit dhe të drejtave gjuhësore.
Mes pankartave që duken në protestë, janë mesazhe si: “Mos e mohoni një të drejtë të fituar” dhe “Ligji për gjuhët është Lex Specialis!”, duke nxjerrë në pah shqetësimin për diskriminimin praktik ndaj studentëve shqiptarë.
Organizatorët e protestës – unionet studentore nga Universiteti i Tetovës, Universiteti “Nënë Tereza” dhe Universiteti i Evropës Juglindore – kanë bërë thirrje për një tubim paqësor dhe dinjitoz, duke ftuar qytetarët, institucionet dhe shoqërinë civile të mbështesin kauzën. Nisja e protestës është bërë nga Ura e Gurit, një nga pikat qendrore të qytetit.
Studentët shqiptarë theksojnë se po përballen me padrejtësi të vazhdueshme, pasi nuk u lejohet të japin provimet e jurisprudencës në gjuhën shqipe, edhe pse kjo e drejtë është e garantuar nga Kushtetuta dhe ligji.
Sipas të dhënave të fundit, 385 studentë nga tre universitetet përkatëse kanë firmosur një peticion, duke kërkuar zyrtarisht që provimet të ofrohen edhe në gjuhën shqipe, në përputhje me të drejtat e tyre ligjore.
Ky mobilizim konsiderohet një nga reagimet më të mëdha studentore në periudhën e fundit dhe vë në pah tensionin midis ligjit dhe zbatimit praktik, duke nxjerrë në pah nevojën për respektim të plotë të të drejtave të pakicave në Maqedoninë e Veriut.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd