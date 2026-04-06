Tabaku: Shteti rrit të ardhurat duke goditur shtresën e mesme, ekonomia reale në rënie

Deputetja e Partisë Demokratike, Jorida Tabaku, ngriti shqetësimin mbi modelin ekonomik aktual në Shqipëri, duke theksuar se rritja ekonomike nuk po mbështetet tek prodhimi dhe sektorët realë, por tek ndërtimi dhe zgjerimi i shtetit.
Përmes një postimi në rrjetet sociale, Tabaku u shpreh se ndërtimi dhe administrata përbëjnë rreth dy të tretat e rritjes ekonomike, ndërsa sektori bujqësor dhe industrial, që janë themeli i ekonomisë reale, vazhdojnë të bien prej vitesh.
Ajo vuri në dukje se “rreth 78% e të ardhurave buxhetore vijnë nga tatimi mbi pagat dhe kontributet”, duke nënvizuar se shteti po merr më shumë nga e njëjta shtresë – shtresa e mesme dhe profesionistët – pa zgjeruar ekonominë reale. Sipas Tabakut, sektorë si ndërtimi dhe turizmi nuk kontribuojnë proporcionalisht me fitimet që gjenerojnë.
Deputetja kritikoi gjithashtu mënyrën e rritjes së pagave, duke thënë se “pagat rriten në letër, por jo si rezultat i një ekonomie më të fortë. Ato nuk vijnë nga produktiviteti dhe konkurrenca, ndaj nuk përkthehen në më shumë mirëqenie për shumicën”.
Tabaku shtoi se korrupsioni deformon investimet, duke i kanalizuar ato jo aty ku ka nevojë ekonomia, por aty ku ka interesa të ngushta, duke ndikuar tek çmimet dhe mundësitë për qytetarët.
Si përfundim, deputetja bëri thirrje për ndryshim të modelit ekonomik: “Shqipëria ka nevojë për një model tjetër. Një model që prodhon, që konkurron dhe që e kthen rritjen ekonomike në mirëqenie për çdo qytetar”.
Ky reagim i Tabakut vendos theksin tek rëndësia e forcimit të ekonomisë reale dhe krijimit të politikave që nuk rëndojnë vetëm shtresën e mesme, por përfshijnë të gjithë qytetarët në përfitimet e zhvillimit ekonomik.
