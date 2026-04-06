Protesta e studentëve shqiptarë në RMV/ Ministri Hoxha: Përdorimi i gjuhës amtare është e drejtë themelore
Transmetuar më 06-04-2026, 13:04

Studentët shqiptarë në Maqedoninë e Veriut kanë organizuar protesta duke kërkuar të drejtën për të dhënë provimet në gjuhën shqipe. Kjo kërkesë ka gjetur mbështetje nga Ministri i Punëve të Jashtme, Feri Hoxha, i cili ka reaguar përmes rrjetit social “X”.

Ministri Hoxha e cilëson kërkesën si të drejtë dhe legjitime, duke rikujtuar se përdorimi i gjuhës amtare është një e drejtë themelore e garantuar nga Kushtetuta dhe ligjet në vend. Ai thekson se kjo e drejtë nuk duhet të pengohet apo të vonohet nga procedura burokratike, dhe se institucionet duhet të gjejnë zgjidhje të drejta dhe të qëndrueshme për çdo problem që mund të lindë.

“Çështja duhet trajtuar me përgjegjësi dhe pa u politizuar,” deklaroi Hoxha, duke theksuar rëndësinë e respektimit të të drejtave të studentëve. Ai vlerëson gjithashtu angazhimin e tyre si një shembull qytetarie dhe reagimi demokratik, duke sugjeruar që përgjigjja ndaj kërkesave të bëhet përmes dialogut konstruktiv dhe respektimit të plotë të të drejtave të garantuara ligjërisht.

Ky reagim i ministrit është një sinjal për rëndësinë e mbrojtjes së përdorimit të gjuhës amtare në institucione arsimore dhe për respektimin e ligjit në çdo nivel të administratës.

