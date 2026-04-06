Makina përplas një fëmijë në Vlorë, shoferi largohet në drejtim të paditur
Transmetuar më 06-04-2026, 12:40

Një fëmijë vetëm 5 vjeç ka mbetur i plagosur në Vlorë pasi një makinë e përplasi dhe shoferi i saj e braktisi në rrugë dhe u largua në drejtim të paditur.

Drejtoria Vendore e Policisë Vlorë tha se specialistët e saj referuan materialet në Prokurori pasi dje, në lagjen “Uji i Ftohtë”, një automjet tip “Golf” ka aksidentuar një të mitur.

I mituri ndodhet i shtruar në Spital, jashtë rrezikut për jetën.

Drejtuesi i automjetit është larguar nga vendi i ngjarjes dhe policia thotë se po punohet për identifikimin dhe kapjen e tij.

Grupi hetimor po punon për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes. /noa.al

