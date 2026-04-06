Krim i rëndë në Austri, burri shqiptar vret gruan e tij me armë dhe mjet prerës

Një ngjarje e rëndë ka tronditur komunitetin shqiptar në Austri, ku një burrë me origjinë nga Kosova ka vrarë gruan e tij 38-vjeçare. Krimi ndodhi të dielën rreth orës 18:30 në Sooß, Komuna Baden. Gruaja u gjet në oborrin e banesës me plagë të shkaktuara nga një mjet prerës thikë, si dhe nga arma e zjarrit, një pistoletë, sipas mediave lokale.
Autori, një 47-vjeçar, u arrestua shpejt nga policia dhe ndodhet tashmë në paraburgim. Hetuesit po punojnë për të përcaktuar motivet e krimit, ndërsa është urdhëruar një autopsi për të konfirmuar shkakun e saktë të vdekjes.
Në vendngjarje u sekuestrua një pistoletë, e cila dyshohet se është përdorur nga autori. Sipas burimeve hetimore, çifti kishte pasur konflikte të shpeshta kohët e fundit, por dinamika e aktit të dhunshëm mbetet ende e paqartë.
Ngjarja ka shkaktuar reagime të forta tek komuniteti shqiptar dhe autoritetet austriake kanë forcuar kontrollet në zonë, duke nisur hetime të mëtejshme për të zbuluar të gjitha rrethanat e krimit.
Ky rast shënon një nga ngjarjet më tragjike të dhunës në familje mes komunitetit shqiptar jashtë vendit gjatë vitit të fundit.
(Imazhi: Monatsrevue/Lenger Thomas/Krone.at)
