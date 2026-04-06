Meteorologu Osmani: Moti me temperatura deri në 25°C, rënie graduale gjatë javës

Meteorologu Hakil Osmani nga Meto Alb bëri të ditur parashikimin e motit për javën që vjen. Sipas tij, fillimi i javës do të karakterizohet nga mot kryesisht i qëndrueshëm, me intervale të gjata dielli, sidomos në vijën bregdetare, ndërsa zonat malore do të kenë kalime vranësirash herë pas here.
Temperaturat do të jenë të favorshme, me minimumet që sot në mëngjes shënojnë 5°C në zonat malore dhe maksimumet rreth 25°C në ultësirën perëndimore. Nga dita e martë pritet një rënie graduale e temperaturave, ku minimumet në qytetet malore do të zbresin në 1°C, ndërsa maksimumet nuk do të kalojnë 20°C.
“Gjatë kësaj jave kemi lajme të mira, pasi pjesa më e madhe e territorit shqiptar do të ketë mot të qëndrueshëm. Dita e sotme dhe dita e martë do të kenë intervale të gjata dielli, ndërsa vranësirat do të jenë më të dukshme në zonat malore dhe bregdetare, duke krijuar mundësi për reshje të pakta. Dita e mërkurë do të sjellë momente të pakta shiu kryesisht në zonat malore, ndërsa dita e enjte dhe dita e premte do të kenë vranësira disi prezente në lindje, me rritje të lagështisë dhe mundësi reshjesh lokale. Temperaturat e mëngjesit sot janë 5°C në malësi dhe maksimumi 25°C në ultësirë, ndërsa nga dita e martë minimumet do të zbresin në 1°C dhe maksimumet rreth 20°C,” tha Osmani.
Era në fillim të javës do të jetë e moderuar, deri në 35-40 km/h, ndërsa nga dita e premte deri të shtunë mund të arrijë deri në 65 km/h, duke krijuar vështirësi në trafikun detar. Për fundjavën e Pashkëve ortodokse, moti pritet kryesisht i qëndrueshëm, me intervale të gjata dielli paradite dhe kalime vranësirash pasdite, më të dukshme ditën e diel në orët e vona të mbrëmjes dhe ditën e hënë. Temperaturat maksimale do të jenë rreth 21-22°C.
Sipas Osmanit, situata në rajon do të jetë po ashtu e favorshme, me mot të qëndrueshëm dhe kalime të lehta vranësirash në Kosovë, Maqedoninë e Veriut dhe Malin e Zi. Në Kosovë sot temperaturat do të shënojnë minimum 3°C dhe maksimum 21°C, ndërsa nga dita e martë minimumet do të zbresin në -1°C dhe maksimumet rreth 17°C. Në Maqedoninë e Veriut, minimumi do të jetë 0°C dhe maksimumi 18°C.
Ky parashikim bën të ditur një javë me alternime kthjellimesh dhe vranësirash, duke ofruar kushte të favorshme për aktivitete jashtë dhe për kremtimin e ditëve të festave.
