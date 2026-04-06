Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Një burrë ndryshon emrin e tij për arsye qesharake, habit me vendimin e tij
Transmetuar më 06-04-2026, 11:31

Një 48-vjeçar turk, Seyfullah Gökyıldız, ka vendosur të ndryshojë zyrtarisht emrin e tij, duke adoptuar nofkën “Atom”, me të cilën ishte njohur prej vitesh nga miqtë dhe të afërmit. Vendimi erdhi pas miratimit nga gjykata dhe tashmë ai do të njihet ligjërisht me këtë emër.

Sipas Gökyıldız, emri “Atom” i jep më shumë vetëbesim dhe e bën të ndihet më i fortë, duke reflektuar karakterin e tij energjik dhe të gjallë.

Ai tregoi se gjatë viteve miqtë dhe të afërmit gjithmonë e thërrisnin “Atom”, dhe kjo nofkë u bë pjesë e identitetit të tij deri në vendimin për ta zyrtarizuar.

Pas ndryshimit ligjor, ai ka përditësuar të gjitha dokumentet zyrtare, duke përfshirë kartën e identitetit, patentën, kartat bankare dhe dokumentet e pronësisë.

Reagimet në rrjetet sociale kanë qenë të ndryshme: disa e kanë marrë vendimin si një shaka, ndërsa të tjerë e përgëzojnë për guximin dhe vendosmërinë e tij. Vetë Gökyıldız shprehet se përshtatja me emrin e ri ka qenë e lehtë, pasi ky ka qenë gjithmonë pjesë e jetës dhe identitetit të tij.

Ky rast ka tërhequr vëmendjen e mediave dhe publikut, duke u bërë shembull i një vendimi personal dhe qesharak që ndërthur humorin me identitetin individual.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

