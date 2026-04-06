E pazakontë: Gjendet koshere bletësh në motorin e avionit, anulohet fluturimi
Transmetuar më 06-04-2026, 11:28

Carolina e Veriut – Një incident i rrallë ka ndodhur në një avion që po përgatitej për nisje në Karolinën e Veriut, pasi stafi zbuloi një koshere bletësh të fiksuar brenda motorit të mjetit ajror.

Zbulimi i papritur ka shkaktuar habi te pasagjerët dhe stafi i aeroportit, duke shkaktuar shtyrje të fluturimit derisa autoritetet morën masa për të garantuar sigurinë. Autoritetet e aeroportit ndërhynë menjëherë, duke hequr kosheren me kujdes dhe pa shkaktuar dëme apo aksidente.

Ngjarja nënvizon rëndësinë e kontrollit të detajuar të motorëve dhe pajisjeve të avionëve para çdo fluturimi, si dhe gatishmërinë e stafit për të menaxhuar situata të paparashikuara. Fluturimi u shty për disa orë, ndërsa pasagjerët u informuan mbi situatën dhe sigurinë e tyre.

Pamjet dhe reagimet e pasagjerëve tregojnë një moment të rrallë që nuk ndodh shpesh në industrinë ajrore, duke ngjallur interes dhe diskutime në mediat lokale dhe sociale.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

