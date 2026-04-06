Analiza e gjeneralit izraelit: Ushtria e Izraelit ka pësuar dështim strategjik, ja cilat janë arsyet

Brik: ushtria izraelite, si pasojë e politikave të ndjekura, është degraduar nga një ushtri me orientim strategjik në një “menaxher krizash”
Një analizë nga Is’hak Brik, gjeneral izraelit, mbi gjendjen aktuale të Izraelit, është publikuar dhe ai i kërkon rrënjët e kësaj situate në një proces gradual dhe pothuajse tre-dekadësh. Sipas tij, kjo rrugë ka nisur pas Luftës së Jom Kipurit, por në tre dekadat e fundit është përkeqësuar ndjeshëm, duke çuar në situatën e sotme.
Rënia e qasjes strategjike
Brik beson se ushtria izraelite, si rezultat i politikave të ndjekura, ka kaluar nga një “ushtri e orientuar strategjikisht” në një “menaxher krizash”. Sipas tij, kjo ushtri nuk ka më një vizion të gjerë strategjik dhe vepron vetëm në mënyrë reaktive. Pra, në vend që të planifikojë dhe drejtojë luftën në nivel rajonal dhe global, ajo vetëm reagon ndaj krizave—si një zjarrfikës që kalon nga një incident në tjetrin pa një plan të përgjithshëm.
Zëvendësimi i strukturës klasike me një forcë ajrore të bazuar në teknologji
Në këtë analizë theksohet se rreth dy të tretat e kapaciteteve tradicionale të ushtrisë izraelite janë dobësuar dhe në vend të tyre është vënë theksi te zhvillimi i forcës ajrore të bazuar në teknologji. Sipas Brikut, ky ndryshim, megjithëse ka sjellë disa përparësi, ka dobësuar bazat strategjike të ushtrisë dhe e ka kthyer atë nga një forcë gjithëpërfshirëse në një instrument një-dimensional.
Pasojat: dobësimi i frontit të brendshëm
Një nga pasojat më të rëndësishme të këtij zhvillimi është ulja e ndjeshme e qëndrueshmërisë së “frontit të brendshëm” të Izraelit. Brik bën dallim mes disa fronteve:
Frontet klasike (si veriu përballë Hezbollahut ose jugu përballë Gazës)
Një front i ri i quajtur “pjesa e pasme e luftës”, pra brenda shoqërisë
Sipas tij, në konfliktet e mëparshme—even në krizat e fundit—përfshirja e brendshme ishte e kufizuar:
Në ngjarjet e 7 tetorit, përplasjet brenda vendit u kufizuan kryesisht në një ose dy ditët e para dhe në zonat përreth Gazës
Në tensionet me Hezbollahun, përplasjet ishin kryesisht në zonën kufitare veriore (rreth 10 km)
Dallimi i luftës aktuale
Në situatën aktuale, sipas Brikut, për herë të parë “fronti i brendshëm” është përfshirë në mënyrë të vazhdueshme dhe të gjerë. Ai thekson se:
Për 37 ditë rresht, fronti i brendshëm ka qenë në konflikt
Kjo përfshin goditje, ndërprerje dhe pasiguri në nivel qytetesh
Kjo ka çuar në një rënie të dukshme të qëndrueshmërisë sociale dhe aftësisë për të vazhduar luftën
