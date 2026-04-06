Shpërthimi i bombolës në byrektore në Lezhë, pronari: Gjendja katastrofë, mijëra euro dëme

Lezhë – Një shpërthim i fuqishëm i bombolës së gazit ka goditur një byrektore në Lezhë, duke shkaktuar dëme të shumta materiale në bizneset dhe ambientet përreth. Pronari i lokalit, i cili mbërriti në vendngjarje mbrëmjen e kaluar, përshkroi situatën si katastrofale.
“Më është dëmtuar çdo gjë në biznes, me fasada, frigoriferë, tavani, gjithçka. Më kanë njoftuar shokët mbrëmë, më pas policia. Gjendja ishte katastrofë, kur erdha mbrëmë gjithçka kishte mbaruar. Nuk ka ardhur ende njeri për rivlerësimin. Vetëm fasadat dhe të tjerat 5000 euro, pa ekspresë dhe gjëra të tjera. Çdo gjë ka dalë jashtë funksionit,” u shpreh pronari.
Shpërthimi ka prekur edhe bizneset, banesat dhe automjetet në rrugën “Luigj Gurakuqi”, ndërsa autoritetet po vijojnë hetimet për të përcaktuar shkaqet dhe përgjegjësitë për incidentin. Rritja e ndërgjegjësimit mbi sigurinë e pajisjeve të gazit dhe kontrollin e rregullt teknik është bërë prioritet për autoritetet lokale pas këtij incidenti.
Mbetet për t’u parë kur dhe si do të realizohet rivlerësimi i dëmeve dhe rikthimi i funksionimit normal të biznesit.
