Aksident në Moglicë: Përmbyset mjeti i tonazhit të rëndë që po transportonte ekskavator

Moglicë, Korçë – Një aksident i rëndë ka ndodhur në dalje të fshatit Moglicë, ku një mjet i tonazhit të rëndë, që po transportonte një ekskavator, ka dalë nga rruga dhe ka përfunduar disa metra poshtë aksit nacional.
Fatmirësisht, drejtuesi i mjetit dhe një pasagjer që udhëtonte me të nuk kanë pësuar dëmtime të rënda. Autoritetet e Policisë Rrugore po vijojnë hetimet për të përcaktuar shkaqet e aksidentit, duke përfshirë gjendjen e rrugës, shpejtësinë e mjetit dhe faktorët teknikë të ekskavatorit dhe automjetit transportues.
Ngjarja vjen në një kohë kur intensifikimi i trafikut të mjeteve të tonazhit të rëndë në rrugët kombëtare ka shkaktuar shqetësime për sigurinë rrugore, duke theksuar nevojën për kontrolle më të rrepta dhe masa preventive për parandalimin e aksidenteve të ngjashme.
Mbetet për t’u parë nëse aksidenti do të ndikojë në qarkullimin në këtë segment të aksit kombëtar dhe në masat që autoritetet do të marrin për sigurimin e transportit të mjeteve të rënda në zonë.
