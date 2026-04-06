Babai i Elon Musk pretendon se Jeffrey Epstein është ende gjallë

WASHINGTON – Errol Musk, babai i sipërmarrësit Elon Musk, ka ngritur dyshime rreth vdekjes së financierit amerikan dhe të dënuarit për abuzim seksual, Jeffrey Epstein. Në një intervistë për “Ria Novosti”, Errol Musk deklaroi se beson se Epstein nuk ka vdekur.
“Ai është padyshim gjallë. Epstein nuk ka vdekur. Nuk ka dyshim për këtë… Nuk ka asnjë mënyrë që ai të jetë i vdekur,” tha Errol Musk, duke vënë në pikëpyetje versionin zyrtar të ngjarjes. Ai komentoi gjithashtu rrethanat e zbulimit të trupit dhe mungesën e sqarimeve të plota nga autoritetet.
Rasti i Epstein ka qenë objekt i kritikave dhe teorive konspirative, veçanërisht pas deklaratave të Departamentit të Drejtësisë së SHBA-së se nga kamerat e mbikëqyrjes në burg mungojnë 62 sekonda pamje – nga ora 23:58:58 deri në 00:00 – momenti kur thuhet se ai ndërroi jetë.
Deklarata e Errol Musk vjen ndërsa vdekja e Epstein vazhdon të ngjallë dyshime dhe debate për rrethanat reale të ngjarjes, duke nxitur teoritë e konspiracionit dhe interesin e mediave ndërkombëtare.
