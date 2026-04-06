Tuneli i Llogarasë bëhet me pagesë brenda këtij muaji: tarifat dhe detajet
Transmetuar më 06-04-2026, 11:03

Brenda këtij muaji pritet vendosja e tarifave për kalimin në Tunelin e Llogarasë, duke i dhënë fund periudhës së përdorimit pa pagesë. Punimet për instalimin e sistemit të pagesës kanë hyrë në fazën përfundimtare, ndërsa gjatë ditës së sotme janë kryer testet për funksionimin e plotë të pajisjeve dhe sistemeve mbështetëse.

Kamerat e sigurisë, sensorët elektronikë dhe infrastruktura e kontrollit po verifikohen për të garantuar një proces të rregullt gjatë nisjes së tarifimit.

Tarifat e kalimit janë përcaktuar sipas kategorive të mjeteve:

Motoçikleta: 100 lekë

Autoveturat: 250 lekë për një kalim, 500 lekë vajtje-ardhje

Mjete me karroceri: 500 lekë

Furgonë dhe autobusë: 1000 lekë

Mjetet e tonazhit të rëndë: deri në 5000 lekë

Vendosja e tarifave pritet të shkaktojë reagime nga qytetarët dhe udhëtarët, të cilët deri tani e kanë përdorur tunelin pa pagesë.

Ende nuk është vendosur nëse do të ketë lehtësira apo karta speciale për banorët rezidentë.

Ndërkohë, lidhur me shkeljet në tenderin e ndërtimit të tunelit, SPAK ka marrë të pandehur ish-zëvendëskryeministren Belinda Balluku, ish-kreun e ARRSH-së Gentian Gjyli dhe Erald Elezin, ish-drejtor i Drejtorisë së Planifikimit Strategjik dhe Operacioneve. Të tre akuzohen për shkelje të barazisë në tenderin me vlerë 190 milionë euro.

