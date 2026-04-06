Shqipe Hysenaj: Mateo duket se po favorizon Brikenën drejt finales së BBV

Shqipe Hysenaj po ndjek me vëmendje zhvillimet e “Big Brother VIP Albania” dhe ka komentuar marrëdhënien mes Mateo dhe Brikena.
Sipas saj, Mateo duket se i kushton një vëmendje të veçantë Brikenës, veçanërisht gjatë periudhës vendimtare që çon drejt finales. Në rrjetet sociale, Shqipe sugjeroi se Brikena mund të arrijë në top 4 para Mateos:
“Më duket se Mateo po ia jep gjithë fuqinë dhe vëmendjen Brikenës për Finale. Përpara do të futet Briki te 4-shja e finalisteve sesa Teo. Mund të iki para Brikit me të njëjtën teknikë në Big,” shkroi ajo.
Finalja e madhe e spektaklit është caktuar për 18 prill, ndërsa komentet e figurave publike si Shqipe Hysenaj po rrisin debatet dhe pritshmëritë te fansat për strategjitë dhe aleancat brenda shtëpisë.
