Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Tensionet në Lindja e Mesme, çmimi i naftës kalon mbi 110 dollarë për fuçi
Transmetuar më 06-04-2026, 09:35

Çmimet e naftës kanë shënuar rritje të ndjeshme në tregtimin e hershëm në Shtetet e Bashkuara, duke kaluar pragun e 110 dollarëve për fuçi, ndërsa tregjet globale vijojnë të ndikohen nga zhvillimet në Lindja e Mesme.

Kontratat për naftën amerikane West Texas Intermediate (WTI) për dorëzim në maj u rritën me 1.86%, duke arritur në 113.62 dollarë për fuçi.

Ndërkohë, nafta Brent, referenca kryesore ndërkombëtare, u rrit me 1.16%, duke u kuotuar në 110.30 dollarë për fuçi.

Rritja e çmimeve reflekton shqetësimet për furnizimin global me energji, në një kohë kur tensionet gjeopolitike dhe rreziku i ndërprerjeve në korridoret kryesore të naftës vijojnë të mbajnë të lartë pasigurinë në tregjet ndërkombëtare.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...