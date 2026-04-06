Tensionet në Lindja e Mesme, çmimi i naftës kalon mbi 110 dollarë për fuçi

Çmimet e naftës kanë shënuar rritje të ndjeshme në tregtimin e hershëm në Shtetet e Bashkuara, duke kaluar pragun e 110 dollarëve për fuçi, ndërsa tregjet globale vijojnë të ndikohen nga zhvillimet në Lindja e Mesme.
Kontratat për naftën amerikane West Texas Intermediate (WTI) për dorëzim në maj u rritën me 1.86%, duke arritur në 113.62 dollarë për fuçi.
Ndërkohë, nafta Brent, referenca kryesore ndërkombëtare, u rrit me 1.16%, duke u kuotuar në 110.30 dollarë për fuçi.
Rritja e çmimeve reflekton shqetësimet për furnizimin global me energji, në një kohë kur tensionet gjeopolitike dhe rreziku i ndërprerjeve në korridoret kryesore të naftës vijojnë të mbajnë të lartë pasigurinë në tregjet ndërkombëtare.
